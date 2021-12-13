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На Украине назвали условие капитуляции Киева перед Москвой

Генерал Кривонос: колонна российских войск сможет дойти от Сум до Киева за шесть часов

Фото: @skryvonos

Колонна российских войск сможет дойти до Киева в считаные часы. Об этом бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он назвал условие капитуляции украинского правительства перед Москвой и отметил, что для этого будет достаточно, если российская армия дойдет до Киева.

Кривонос подчеркнул, что колонна Вооруженных сил (ВС) России сможет пройти маршрут от города Сумы до столицы Украины маршем за шесть часов, если ей не будет оказано сопротивления, а украинская армия окажется к этому не готова.

Генерал также добавил, что в первую очередь российская сторона задействует высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». По его словам, первостепенной задачей Москвы в этом случае будет запугивание Киева. При этом он указал, что на определенных участках возле украинской границы сосредотачиваются силы, которые при необходимости позволят России развернуть наступление.

Сергей Кривонос объявил о уходе из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне. После 32 лет службы он заявил, что не собирается «прислуживать», и подчеркнул, что намерен продолжать борьбу с беспорядком, который существует в украинских армии и государстве.

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Георгий Нестеров
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