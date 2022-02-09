Стало известно о критическом состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.

По словам источника издания, состояние политика усугубляется сопутствующими заболеваниями.

«Никаких гарантий никто не дает», — добавил собеседник РБК.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что политик мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, если у Жириновского уже зафиксировано обширное поражение легких, то это значит, что вирус смог пробить иммунную защиту.