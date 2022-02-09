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Оценены шансы Жириновского на выздоровление при сильном поражении легких

Вирусолог: вакцинация Жириновского уменьшит вероятность смерти при коронавирусе

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу недавно, это значит, что он заразился именно омикроном, рассказал «Ленте.ру» вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Специалист добавил, что частая вакцинация должна усилить иммунный ответ политика и повысить шансы на его скорое выздоровление.

По словам Альтштейна, этот штамм в основном распространяется в верхних дыхательных путях. Если у Жириновского действительно сильно поражены легкие, значит, омикрон пробил иммунитет, созданный вакцинами, отметил вирусолог.

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«Я надеюсь, что ничего с ним ужасного не произойдет, он выздоровеет, и ему помогут те прививки, которые он сделал раньше. Вакцинация может помочь даже при 75 процентах поражения легких. Это не значит, что человек обречен. Она дает более сильный иммунный ответ. Вирус размножается все-таки в условиях иммунитета, не полностью в беззащитном организме. Такая иммунизация вакцинами уменьшает вероятность смерти», — отметил профессор.

По данным источников Mash, у Жириновского может быть поражено 50-75 процентов легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал появившуюся в СМИ информацию сплетнями и слухами. Госпитализацию политика опровергли и в пресс-службе ЛДПР. Там заявили «Ленте.ру», что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Ранее политик сообщил о восьмой прививке 20 декабря 2021 года. Он заявлял, что прививаться необходимо, как только в организме понижается уровень антител.

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Виктория Немис
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