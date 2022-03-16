Стало известно об улучшении состояния Жириновского

«112» сообщил, что Жириновский уже может самостоятельно дышать по несколько часов

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика. Об этом в среду, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Политик может самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у Жириновского сохраняется большая кровопотеря, ему продолжают переливать кровь. За последние сутки его состояние улучшилось, но врачам пришлось увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за нарушения в системе свертываемости крови и лихорадки.

11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Сообщалось, что он уже начал давать первые поручения и читать новости, но вопрос о его выписке из медицинского учреждения пока не рассматривается.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.