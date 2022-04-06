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Стало известно место отпевания Жириновского

Патриарх Кирилл проведет отпевание лидера ЛДПР Жириновского в Храме Христа Спасителя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского утром 8 апреля в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ.

Ранее стало известно, что прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти лидера ЛДПР стало известно днем 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По информации Telegram-канала Mash, политика пытались реанимировать в течение получаса. Издание отмечает, что в марте врачи обнаружили нарушения в сердечном ритме Жириновского, после чего им пришлось использовать дефибриллятор для возвращения лидера ЛДПР к жизни.

Первые сообщения о смерти политика поступили 25 марта, но были опровергнуты Володиным и Минздравом.

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Константин Лысяков
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