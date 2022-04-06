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Стали известны подробности смерти Жириновского

Mash: Жириновского пытались реанимировать в течение получаса

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского пытались реанимировать в течение получаса: ему делали непрямой массаж сердца, а также вводили адреналин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отметило, что в феврале у политика произошел инсульт. В конце марта медработники зарегистрировали нарушение в сердечном ритме, после чего врачам пришлось использовать дефибриллятор для возвращения Жириновского к жизни.

Кроме того, у него диагностировали сепсис, анемию, проблемы с почками и со слухом, а также поражение 75 процентов легких. Политик скончался 6 апреля в 13:05 по московскому времени.

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Никита Абрамов
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