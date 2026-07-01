В России национализированные склады продали за треть стоимости

«Ъ»: Национализированные активы Raven Russia продали с торгов за 47,2 миллиарда рублей

В рамках пятого аукциона российские власти сумели продать ранее национализированные активы британского складского девелопера Raven Russia за 47,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на протокол торгов пишет «Коммерсантъ».

Победителем стало АО «УК "Белая скала"», которое предложило большую сумму, чем второй участник конкурса АО «Дунай». Компания получила 17 юридических лиц, на балансе которых находятся склады общей площадью почти два миллиона квадратных метров.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отметил, что государство при продаже выручило не более трети от рыночной стоимости активов, ранее оценивавшихся в 120-160 миллиардов рублей. По его словам, такую скидку пришлось предоставлять в связи с тем, что четыре аукциона со стартовой ценой 90 миллиардов рублей не вызвали интереса.

Как предположил директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов, новый владелец попытается перепродать склады с выгодой. По мнению Ахмедзянова, в роли покупателей могут выступить маркетплейсы, госкорпорации или крупные закрытые фонды.

Raven Property Group объявила об отказе от российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой владела и управляла группа менеджеров Raven, в марте 2022 года. Позднее активы объединили в Raven Russia.

Генпрокуратура потребовала передать их в собственность государства в августе 2024 года. По оценке ведомства, компания «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля», для чего оформляла перешедшие к ней предприятия на офшорные структуры. Помимо этого, Raven Russia обвинили в присоединении к исполнению режима западных санкций.