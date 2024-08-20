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19:41, 20 августа 2024Экономика

Акции крупнейшего в России владельца складов решили обратить в доход государства

В РФ решили обратить в доход государства акции входящих в Raven Russia компаний

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции входящих в группу компаний Raven Russia предприятий, обвинив владельцев крупнейших в РФ логистических активов в «притворных» сделках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.

По версии Генпрокуратуры, к подобным схемам была причастна компания Raven Property Group Limited. Ее создали в 2005 году на острове Гернси, который находится под британской юрисдикцией. Как полагают сотрудники ведомства, до 2020 года эта компания целенаправленно скупала российские общества, владеющие крупными складскими помещениями в РФ, и не уведомляла об этих соглашениях уполномоченный орган власти. Без его согласия фирма устанавливала контроль над российскими логистическими компаниями, имеющими стратегическое значение. В итоге за Raven Property Group закрепились активы из почти двух миллионов квадратных метров логопарков в РФ.

Как считают в ведомстве, Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля». Для этого компания намеренно оформляла перешедшие к ней предприятия на десяток офшорных структур. При этом подобным организациям была отведена роль подставных. В то же время компания присоединилась к исполнению режима западных санкций, несмотря на свое стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, утверждают в Генпрокуратуре.

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В надзорном органе также считают, что Raven фактически «отказалась от законопослушной экономической деятельности», продолжая переводить свои активы в РФ на общую сумму более чем три миллиарда рублей за границу, а в марте 2022-го ее руководство решило скрыть свою принадлежность к Великобритании, формально изменив структуру владения ГК «Рейвен Раша». С этой целью, в частности, была создана «видимость перевода организации в дружественную для Российской Федерации юрисдикцию — ОАЭ», сохранив полный контроль над стратегическими предприятиями в РФ.

Главной же целью подобных «притворных» действий, как полагают в Генпрокуратуре, была попытка прикрыть сделку о покупке Raven Property Group Limited всех акций и долей организаций, входящих в ГК. На этом фоне в ведомстве решили потребовать в арбитраже признание вышеуказанных сделок «ничтожными» и взыскать в пользу государства акции российских предприятий, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ. До вынесения вердикта их следует арестовать, считают в ведомстве.

Это не первый случай попытки изъять в доход государства акции крупных предприятий, имеющих стратегическое значение для российского оборонного сектора. Ранее Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о передаче государству акций трех заводов промышленной группы ЧЭМК — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». До этого с бывших владельцев взыскали 105 миллиардов рублей после обвинения в необоснованном обогащении по итогам незаконной приватизации, проведенной в 1990-х годах.

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