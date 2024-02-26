Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:50, 26 февраля 2024Экономика

Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ акции промышленной группы ЧЭМК

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Арбитражный суд Свердловской области постановил полностью удовлетворить иск российской Генпрокуратуры о передаче государству акций промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщает URA.RU.

По данным журналистов, заседание должно было состояться 28 февраля, но процесс, проходивший в региональном арбитраже в закрытом режиме, ускорили по ходатайству надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура требовала вернуть в госсобственность три завода ЧЭМК по причине незаконности проведенной в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поручил вынести часть производства комбината за черту города. Так глава государства отреагировал на приведенные данные о вредных выбросах (CO2), которые производит завод.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Пушилин уличил Зеленского в кратном занижении потерь ВСУ

      Звездные парикмахеры назвали самые модные прически на лето 2024 года

      Один из ведущих производителей подъемных кранов ликвидировал российскую «дочку»

      Российские военные уничтожили украинский ЗРК стоимостью 300 миллионов долларов

      Китай предупредили о критическом ущербе из-за попыток спасти свой рынок

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      Жильцы дома в российском городе лишились сна из-за дыры в трубе

      Телескоп Уэбба зафиксировал уничтожение океанов воды

      На катке академии Плющенко обвалилась крыша

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше