Путин поручил освободить российский город от вредного производства

Путин поручил закрыть часть вредного производства в центре Челябинска

Часть производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) вынесут за черту города. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором области Алексеем Текслером, передает ТАСС.

Таким образом Путин отреагировал на приведенные главой региона данные о вредных выбросах (CO2), которые производит завод. По словам Текслера, ЧЭМК не выполнил предписанные ему обязательства по снижению эмиссии в окружающую среду.

В связи с этим президент предложил закрыть вредное производство в центре Челябинска и перевезти его за пределы города с сохранением рабочих мест. Для решения вопроса необходимо привлечь инвесторов, причем местных, добавил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах достичь углеродной нейтральности в России не позднее 2060 года. Добиться нулевого уровня выбросов поможет атомная энергетика, гидроэнергетика и зеленые технологии во всех секторах экономики. Увеличить захват углерода также позволит потенциал российских лесов, убежден президент.