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01:38, 23 ноября 2023Среда обитания

Путин рассказал о планах достичь углеродной нейтральности России

Путин: Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на виртуальном саммите G-20. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.

По словам главы государства, для достижения этой цели используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики.

В октябре Владимир Путин заявил, что Россия намерена двигаться к достижению углеродной нейтральности, однако это необходимо делать постепенно, в несколько этапов.

Задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году Владимир Путин поставил в октябре 2021-го, после чего была разработана стратегия низкоуглеродного развития страны. Снижение уровня вредных выбросов предполагает необходимость трансформации энергетической отрасли с использованием источников с низким уровнем выбросов.

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      Марина Совина
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