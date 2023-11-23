Путин рассказал о планах достичь углеродной нейтральности России

Путин: Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на виртуальном саммите G-20. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.

По словам главы государства, для достижения этой цели используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики.

В октябре Владимир Путин заявил, что Россия намерена двигаться к достижению углеродной нейтральности, однако это необходимо делать постепенно, в несколько этапов.

Задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году Владимир Путин поставил в октябре 2021-го, после чего была разработана стратегия низкоуглеродного развития страны. Снижение уровня вредных выбросов предполагает необходимость трансформации энергетической отрасли с использованием источников с низким уровнем выбросов.