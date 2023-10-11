Президент Путин заявил о стремлении России к поэтапной углеродной нейтральности

Россия намерена двигаться к достижению углеродной нейтральности, однако это необходимо делать постепенно, в несколько этапов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели — 2023, его слова приводит агентство ТАСС.

Путин высказался на тему того, намерена ли Россия сокращать объем выбросов парниковых газов до уровня, максимально приближенного к нулю. Он отметил, что с большим уважением относится к партиям «зеленых» по всему миру, которые «занимаются благородным делом» — сохранением климата и жизнеспособности планеты. «Это правильно. Но надо же все делать постепенно, поэтапно», — убежден президент России. Он добавил, что страна имеет план по достижению нулевых выбросов и обязательно будет двигаться в данном направлении.

В подкрепление своей позиции в качестве примера «несбалансированной, непродуманной» зеленой политики Путин привел некоторые европейские страны. «Атомную энергетику решили закрыть, от угля решили отказаться, от наших газопроводов решили отказаться. Это привело все к чему? Да у них уровень использования в структуре энергетики угля многократно возрос — в два раза больше, чем в России», — поделился информацией он.

Путин также отметил, что Россия — страна с самой зеленой структурой энергетики. По данным президента, на долю атомной энергетики приходится 19,7 процента, чуть меньше — на долю гидроэнергетики, а еще два процента — на возобновляемые источники энергии. «А 43 процента — это газ, самый высокоэкологичный вид топлива из углеводородов», — объяснил он. В заключение Путин сообщил, что в ближайшие годы планируется увеличить долю атомной энергетики с 20 до 25 процентов.

Задачу выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году Владимир Путин поставил в октябре 2021-го, после чего была разработана стратегия низкоуглеродного развития страны. Снижение уровня вредных выбросов предполагает необходимость трансформации энергетической отрасли с использованием источников с низким уровнем выбросов.