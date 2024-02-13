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08:24, 13 февраля 2024Экономика

Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства заводы ЧЭМК

«Ъ»: ГП потребовала конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) выступила с требованием передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Отмечается, что приватизация, которая была проведена в 1990-е года, была незаконной, сообщает «Ъ».

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России. Согласно иску, заводы работали в кооперации с оборонными предприятиями, однако решение о их переводе в частную собственность было принято местными властями, не обладавшими соответствующим полномочиями, а не российским правительством.

Ведомство уточнило, что после того, как владелец заводов Юрий Антипов в прошлом году получил 100 процентов акций, он оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон». Таким образом, три стратегически важных для обеспечения обороноспособности страны завода оказались под контролем резидентов недружественных России стран.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил пересмотреть итоги приватизации 1990-х годов, чтобы обязать нынешних владельцев предприятий либо доплатить за покупку, либо вернуть собственность государству.

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