Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства заводы ЧЭМК

«Ъ»: ГП потребовала конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генеральная прокуратура (ГП) выступила с требованием передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Отмечается, что приватизация, которая была проведена в 1990-е года, была незаконной, сообщает «Ъ».

По данным Генпрокуратуры, активы этих заводов выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности России. Согласно иску, заводы работали в кооперации с оборонными предприятиями, однако решение о их переводе в частную собственность было принято местными властями, не обладавшими соответствующим полномочиями, а не российским правительством.

Ведомство уточнило, что после того, как владелец заводов Юрий Антипов в прошлом году получил 100 процентов акций, он оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон». Таким образом, три стратегически важных для обеспечения обороноспособности страны завода оказались под контролем резидентов недружественных России стран.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил пересмотреть итоги приватизации 1990-х годов, чтобы обязать нынешних владельцев предприятий либо доплатить за покупку, либо вернуть собственность государству.