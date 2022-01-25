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В Госдуме предложили пересмотреть итоги приватизации

Лидер СР Миронов предложил обязать владельцев предприятий доплатить за приватизацию 1990-х

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил пересмотреть итоги приватизации 1990-х годов, чтобы обязать нынешних владельцев предприятий либо доплатить за покупку, либо вернуть собственность государству. В интервью «Газете.ру» он заявил, что убежден в «грабительском» характере приватизации.

Политик хочет создать специальную комиссию, которая рассчитает реальную стоимость актива на 1993 год, когда началась приватизация. Затем участники комиссии должны высчитать разницу с ценой продажи.

«Эту дельту переводим по нормальному курсу в современные цены и говорим уже нынешнему собственнику, который уже перекупил 25 раз: "Парень, если ты хочешь продолжать этим владеть, заплати эту разницу. Нет — тогда начинаем процесс возврата"», — объяснил лидер СР свой подход.

По его словам, первым делом следует проверять законность приватизации чувствительных для государства предприятий — сырьевых и оборонных. По всей видимости, политик имеет в виду, что в случае незаконной передачи в частную собственность их следует национализировать. В начале января, когда Генпрокуратура начала проверку законности приватизации Соликамского магниевого завода, Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить и другие предприятия.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, получивших контроль над стратегическим предприятием в обход закона. В настоящее время от них могут через суд потребовать вернуть предприятие и получить назад потраченные средства. Если инициатива ведомства пройдет, то предприятия начнут забирать без компенсации. По мнению экспертов, фактически речь идет о подготовке почвы для национализации.

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Платон Щукин
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