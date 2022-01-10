Генпрокуратуру попросили проверить законность приватизации госпредприятий в 90-х

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить законность приватизации государственных предприятий в 1990-е годы. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что Миронов направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Поводом для обращения стала ситуация вокруг ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), законность приватизации которого поставили под сомнение в октябре 2021 года: тогда Генпрокуратура подала в отношении акционеров предприятия иск с требованием вернуть акции в госсобственность.

«Мотивировка следующая: в 1992-1996 годах было осуществлено отчуждение акций завода, преобразованного из госпредприятия, относящегося к объектам федеральной собственности, в нарушение норм действующего в период приватизации законодательства», — пояснил Миронов.

Как отметили в Генпрокуратуре, разрешение на приватизацию СМЗ должно было выдать правительство, а не региональная власть, так как предприятие занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов. По словам депутата Госдумы, из этой ситуации можно сделать вывод о том, что приватизация и других объектов в стране может оказаться незаконной.

В начале октября 2021 года «Коммерсанту» стало известно, что Генпрокуратура оспорила итоги приватизации СМЗ, а также потребовала у четырех акционеров, в руках которых находится 89,5 процента акций предприятия, возврата бумаг в собственность государства. На производства, работающие с радиоактивными материалами, в 1992 году распространялся особый порядок приватизации, предполагающий специальное разрешение от правительства. Этого документа при смене формы собственности завода не было.

СМЗ основан в 1936 году. Сейчас, кроме магния, на нем производят также губчатый титан, ниобий и тантал.