Крупнейший производитель вина в России теперь принадлежит государству. В чем обвиняют его бывших хозяев?

Крупнейший производитель вина в России перешел в собственность государства

Крупнейший производитель вина в России — «Кубань-Вино» — перешел в собственность государства, ранее собственником была ГК «Ариант».

Передать активы в собственность Российской Федерации требовала Генпрокуратура, суд вынес решение 5 апреля. Таким образом, смена собственника произошла спустя пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Генпрокуратура требовала конфисковать активы в счет «незаконного обогащения» на 105 миллиардов рублей экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) — Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020-м они разделили бизнес: первому отошли металлургические заводы, второму — активы в виноделии и пищевой индустрии.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант». Речь идет о крупнейшем виноградарском предприятии — агрофирме «Южная», производителе вина «Центр пищевой индустрии — Ариант». Также в собственность государства отошла специализирующейся на разведении свиней агрофирма «Ариант». По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма занимала 14-ю строчку в рейтинге производителей свинины в России с объемом производства 95 тысяч тонн за год.

Генпрокуратура заявляла об ущербе национальным интересам, обороне и безопасности России

Претензии Генпрокуратуры в основном касались «незаконной приватизации» металлургических заводов в 1990-х годах, включая непосредственно ЧЭМК, а также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». Как отмечал истец, более 30 лет назад Антипов незаконно приватизировал основные активы своей будущей промышленной группы (к 2021 его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов) незаконно. Указывалось также, что эти предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, что наносит ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности» страны.

Хотя активы сельскохозяйственного направления «Арианта» не создавались за счет приватизации, суд решил привлечь их к делу, поскольку незаконное обогащение, в частности, дало возможность приобрести, ООО «Кубань-Вино». Изначально Генпрокуратура требовала с Антипова 25,83 миллиарда рублей, однако позже сумма возросла до 105 миллиардов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Ариант» пожаловался на национализацию в Верховный суд

В поданной жалобе указано, что рассмотрение дела в Арбитражном суде Челябинской области прошло в рекордно короткий срок, на изучение 25 томов дела было выделено три дня, а физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков. Также авторы жалобы считают, что судьи нарушили основополагающие принципы судебной власти.

По версии представителей «Ариант», судьи продемонстрировали «личную заинтересованность в рассмотрении спора».

Между тем, как заявили в «Кубань-вино», они продолжают работать и выпускать продукцию согласно планам. «Сейчас идут определенные юридические процессы, которые мы не можем комментировать», — указали в компании.

Единственное, что мы можем сказать, что все наши компании продолжают работать, все сотрудники на местах, выпуск продукции и ее доставка в магазины идет согласно планам пресс-служба «Кубань-Вино»

«Кубань-вино» в 2023 году получило минимальную за последние годы прибыль

Чистая прибыль компании по итогам 2023-го составила 13,2 миллиона — это наименьший показатель за последние четыре года. По сравнению с 2022 годом прибыль снизилась в 70 раз. В то же время в прошлом году «Ариант» увеличил производство винодельческой продукции на 14 процентов по сравнению с предшествующим годом, до 95,5 миллиона бутылок и заложил на Кубани 352 гектара виноградников. Сейчас площадь виноградников в регионе составляет 9,157 тысячи гектаров. В планах на 2024 год — заложить еще 500 гектаров.

«Кубань-Вино» в 2023 году выпустила 95,5 миллиона бутылок вина. Это на 14 процентов больше, чем в 2022-м (83,7 миллиона). В то же время по итогам 2022 года ГК «Абрау Дюрсо» продала 54,171 миллиона бутылок, из них собственного производства — 52,857 миллиона.