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06:38, 11 апреля 2024Экономика

Крупнейший производитель вина в России пожаловался на свою национализацию

«Ариант» пожаловался пожаловался в Верховный суд на свою национализацию

Крупнейший производитель вина в России пожаловался в Верховный судна свою национализацию. Документ, направленный группой компаний «Ариант» исполняющему обязанности председателя Верховного суда Петру Серкову, оказался в распоряжении РБК.

В жалобе говорится, что рассмотрение дела в Арбитражном суде Челябинской области прошло в рекордно короткий срок, на изучение 25 томов дела было выделено три дня, а физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков.

По мнению авторов обращения, судьями «были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти — независимости, законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и состязательности».

Сумма иска Генпрокуратуры к «Арианту» составляет 105 миллиардов рублей. Первоначальные требования составляли с 28,53 миллиарда рублей.

В пользу государства были изъяты 100-процентные доли компаний «Кубань-Вино», «Агрофирма "Южная"» и ряда других.

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      Марина Совина
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