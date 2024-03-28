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17:36, 28 марта 2024Экономика

С экс-владельцев ЧЭМК потребовали в суде больше 100 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъятия винодельческих активов экс-владельцев ЧЭМК

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура (ГП) РФ увеличила почти в четыре раза (с 28,53 до 105 миллиардов рублей) сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК), а также внесла в число соответчиков владельцев одного из крупнейших производителей вина в России, группу компаний «Ариант», потребовав изъятия ее активов. Об этом со ссылкой на данные Арбитражного суда Челябинской области сообщает «Интерфакс».

В инстанции заявили, что в четверг, 28 марта, от ГП поступило заявление об уточнении размера исковых требований, и его приняли в рамках действий по подготовке дела к судебному разбирательству.

«В счет взыскания неосновательного обогащения» в Генпрокуратуре просят изъять в пользу Российской Федерации принадлежащие ООО «Группа компаний Ариант» 100-процентных долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма "Южная» и ряда других компаний. Их привлекли к делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

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26 февраля 2024

Ранее основатели группы ЧЭМК, бизнесмены Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы, решение о которой по иску Генпрокуратуры принял в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области.

Выступая на коллегии надзорного ведомства 26 марта, президент России Владимир Путин исключил возможность огосударствления экономики России. По его словам, ни о какой деприватизации в стране речь не идет, а вмешательство прокуроров допустимо, лишь когда бизнес был получен в собственность с нарушением закона, или активы используют во вред государства.

Генпрокуратура требовала вернуть в госсобственность три завода ЧЭМК по причине незаконности проведенной в 90-х годах XX века приватизации, а также того, что активы предприятий выводились за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны. По данным РБК, предприятия переводили средства в пользу принадлежащей Антиповым головной компании — АО «Урало-сибирская металлургическая компания», после чего они под видом займов выдавались бизнесмену, «который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца».

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      Дмитрий Воронин
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