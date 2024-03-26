Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:10, 26 марта 2024Экономика

Путин исключил возможность деприватизации в России

Путин: ни о какой деприватизации экономики России речи не идет

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ни о какой деприватизации в России речи не идет. Возможность огосударствления экономики страны на коллегии Генпрокуратуры исключил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, инициировать вмешательство прокуроров можно, лишь когда бизнес получили в собственность, нарушив закон, или используют активы во вред государства.

«В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур», — подчеркнул Путин. В остальных случаях необходимо пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры в корыстных целях, для давления на предпринимателей и участия в конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу рынка.

Генпрокуратура должна последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни. По словам Путина, здоровая, эффективно работающая экономика не просто важна для страны — в сегодняшних условиях это «имеет особое значение».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что поступления в бюджет от приватизации в 2024 году превысят 100 миллиардов рублей при запланированной сумме в 1 миллиард. По его словам, ведомство уже подготовило список для возможной приватизации, в который вошли 30 компаний, где доля государства превышает 50 процентов. Государство сможет заработать десятки и даже сотни миллиардов рублей без утраты контрольных пакетов акций, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

      Киев уличили в подготовке боевиков на Ближнем Востоке

      Директор ФСБ раскрыл цели теракта в «Крокусе»

      Путин поручил ужесточить меры в сфере миграции

      Эксперты призвали домохозяек срочно натереть швы на плитке уксусом

      Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

      Россиян предупредили о связанной с терактом в «Крокусе» схеме мошенничества

      Посольство Венгрии заподозрили в укрывательстве экс-президента Бразилии

      Лукашенко объявил Белоруссию космической державой

      Директор ФСБ заявил о сохранении террористической угрозы в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше