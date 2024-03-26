Путин исключил возможность деприватизации в России

Путин: ни о какой деприватизации экономики России речи не идет

Ни о какой деприватизации в России речи не идет. Возможность огосударствления экономики страны на коллегии Генпрокуратуры исключил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, инициировать вмешательство прокуроров можно, лишь когда бизнес получили в собственность, нарушив закон, или используют активы во вред государства.

«В каждом таком случае действовать нужно строго по закону, в рамках четких правовых процедур», — подчеркнул Путин. В остальных случаях необходимо пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры в корыстных целях, для давления на предпринимателей и участия в конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу рынка.

Генпрокуратура должна последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни. По словам Путина, здоровая, эффективно работающая экономика не просто важна для страны — в сегодняшних условиях это «имеет особое значение».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что поступления в бюджет от приватизации в 2024 году превысят 100 миллиардов рублей при запланированной сумме в 1 миллиард. По его словам, ведомство уже подготовило список для возможной приватизации, в который вошли 30 компаний, где доля государства превышает 50 процентов. Государство сможет заработать десятки и даже сотни миллиардов рублей без утраты контрольных пакетов акций, подчеркнул он.