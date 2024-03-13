Силуанов заявил о планах резко увеличить доходы России от приватизации

Силуанов: приватизация в 2024 году должна принести РФ не менее 100 млрд рублей

Поступления в российский бюджет от приватизации в 2024 году должны составить не менее 100 миллиардов рублей при запланированной сумме в 1 миллиард, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

Выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, министр рассказал о намерении резко скорректировать планы. «Не менее 100 миллиардов рублей мы ставим задачу сформировать поток от сделок с приватизацией», — цитирует его агентство.

Ранее возглавляемое Силуановым ведомство предложило правительству список для возможной приватизации, в который вошли 30 компаний, где доля государства превышает 50 процентов. Говоря о том, что предложения еще предстоит обсудить, в Министерстве финансов отмечали возможность для государства заработать десятки и даже сотни миллиардов рублей без утраты контрольных пакетов акций.