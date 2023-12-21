В России предложили список на приватизацию из 30 компаний

Силуанов: Минфин предложил список из 30 компаний с госучастием для приватизации

Министерство финансов России предложило правительству список из 30 компаний с государственным участием для возможной приватизации. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Минфина, в перечень вошли компании, где доля государства превышает 50 процентов. Сократив их долю участия, не теряя контрольный пакет, можно заработать десятки-сотни миллиардов рублей. Однако инициативу еще предстоит обсудить, добавил Силуанов.

В июле 2022 года Минфин разработал проект систематизации объектов малой приватизации. Согласно документу, принадлежащие России активы дешевле 100 миллионов рублей каждый год будут сводиться в перечень для продажи их в частные руки на торгах. Росимущество будет заниматься этим без включения активов в прогнозный план приватизации.

Глава ведомства также пообещал, что Россия примет зеркальные меры в случае конфискации ее активов Западом. По словам министра, для симметричного ответа будут использованы средства, находящиеся в стране на так называемых счетах типа «С». «Это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — пояснил он.