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11:23, 21 декабря 2023Экономика

В России анонсировали ответ на возможную конфискацию активов Западом

Силуанов пообещал Западу симметричный ответ при использовании активов России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов Западом, рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Об этом со ссылкой на его интервью «России-24» сообщает ТАСС.

По словам министра, для симметричного ответа будут использованы средства, находящиеся в стране на так называемых счетах типа «С». «Это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — объяснил Силуанов.

Глава Минфина не впервые анонсирует возможность зеркального ответа на использование Западом замороженных российских активов. Подобным образом он уже высказывался в октябре текущего года.

Объем средств на счетах типа «С», где блокируются доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам в ноябре 2022 года, по данным Центробанка, превышал 280 миллиардов рублей. При этом, согласно некоторым оценкам, уже весной 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей, писал РБК.

Ранее стало известно, что в США снова начали активно изучать возможные способы легализовать замороженные российские активы ради финансирования Украины. По данным СМИ, одним из таких решений может быть признание западных стран пострадавшей стороной в российско-украинском конфликте.

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      Дмитрий Воронин
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