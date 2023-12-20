США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

FT: Запад хочет признать себя пострадавшим ради передачи активов России Киеву

США начали активно изучать способы легализации замороженных российских активов, чтобы использовать их для финансирования Украины. Как выяснила газета Financial Times (FT), одним из таких решений может быть признание западных стран пострадавшей стороной в российско-украинском конфликте. Предполагается, что активы могут передать Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

США сочли изъятие активов способом заставить Москву «прекратить агрессию»

Как сообщается в одном из документов G7, власти США публично не поддерживают изъятие российских активов, однако считают, что это вынудит Москву «прекратить агрессию». В документе также говорится, что с точки зрения международного права этот шаг будет считаться законным, если его сделают государства, пострадавшие от конфликта, — среди них страны, которые финансировали Украину с февраля 2022 года.

Фото: Alishia Abodunde / Reuters

Газета попросила специалистов оценить подобные контрмеры. Бывший высокопоставленный американский дипломат, профессор Стэнфордского университета Филип Зеликов напомнил о международной компенсации после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. При этом профессор международного права в юридической школе Вандербильта Ингрид Бранк заявил, что конфискация активов необходима не для получения компенсации, а чтобы подтолкнуть Россию к выполнению требований.

Вашингтон рассчитывает принять решение по конфискации в короткие сроки

Обсуждение использования российских замороженных активов проходит на фоне снижения объемов помощи Киеву со стороны западных партнеров. Ранее FT со ссылкой на американского чиновника сообщало, что Вашингтон рассчитывает принять решение в короткие сроки. Источник издания считает, что в ближайшие недели будут проработаны все ключевые вопросы, чтобы страны G7 могли действовать сообща.

По различным оценкам, США, Евросоюз и их союзники заморозили суверенные российские активы на сумму 280 миллиардов долларов. В Минфине России отметили, что за рубежом у 3,5 миллиона россиян заморожено порядка 1,5 триллиона рублей.