Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 11 апреля 2024Экономика

Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупнейший в России производитель вина — компания «Кубань-Вино» — перешел в собственность государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уточняется, что смена собственника была зарегистрирована 10 апреля, при этом состав топ-менеджмента компании не изменился. До перехода в госсобственность владельцем компании выступала ГК «Ариант», однако после иска представителей Генеральной прокуратуры активы «Кубань-Вино» перешли Российской Федерации, следует из записей реестра.

Судебное решение было вынесено 5 апреля. Таким образом, смена собственника произошла спустя пять дней после вердикта Арбитражного суда Челябинской области. Вместе с активами «Кубань-Вино» к государству перешли и другие компании, принадлежащие ГК «Ариант». Речь идет о крупнейшем виноградарском предприятии — агрофирме «Южная», производителе вина «Центр пищевой индустрии — Ариант». Кроме того, в собственность государства отошла специализирующейся на разведении свиней агрофирма «Ариант».

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы
Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы
13 февраля 2024

Генпрокуратура требовала взыскать вышеуказанные активы в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) — Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они разделили бизнес: первому отошли металлургические заводы, второму — активы в виноделии и пищевой индустрии.

Претензии Генпрокуратуры касались в основном «незаконной приватизации» металлургических заводов в 1990 годах, включая сам ЧЭМК, а также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов». По мнению исковой стороны, эти предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, что понесло за собой ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности» России.

Однако суд счел необходимым привлечь к делу и активы сельскохозяйственного направления «Арианта». Это объяснялось тем, что они были приобретены за счет «незаконного обогащения» с помощью «ферросплавных» активов. В итоге требование Генпрокуратуры о взыскании с Антипова 105 миллиардов рублей и передаче в госсобственность активов «Арианта» было удовлетворено.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

      Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

      ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

      Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

      Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше