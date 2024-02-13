Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы

ГП требует передать государству три завода ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генпрокуратура (ГП) потребовала вернуть государству три завода, входящих в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Они были приватизированы в начале 1990-х годов, но теперь ГП посчитала ту процедуру незаконной.

Заводы, которые требуют национализировать, выполняют в том числе оборонные заказы. При этом прокуратура утверждает, что сейчас их из-за границы контролируют резиденты недружественных государств.

Приватизацию одобряли местные власти, не имея на то оснований

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «Компания "Эталон"» из Челябинска и их владельцам — супругам Юрию и Людмиле Антиповым. ГП требует забрать имущество в виде акций «из незаконного владения». Речь идет о дочерних организациях «Эталона» — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» (СЗФ, Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область).

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Суд уже наложил арест на часть спорных акций, на все движимое и недвижимое имущество, доли в уставных капиталах и ценные бумаги предприятий. Также арестованы деньги заводов, за исключением средств, необходимых для текущей работы предприятий, и запрещено вносить любые изменения в реестры акционеров обществ или менять структуру управления.

Генпрокуратура считает, что Антиповы завладели тремя заводами противоправно. Так, приватизация Серовского завода ферросплавов была утверждена Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который «явно действовал с превышением полномочий». Все акции СЗФ распределили с 1993 по 1999 год.

По схожей схеме в руки Антиповых в середине 90-х были переданы Челябинский комбинат и «Кузнецкие ферросплавы». Местные комитеты по управлению госимуществом не согласовывали действия с правительством. Это, по мнению Генпрокуратуры, является основанием для «истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова».

Владельцев также обвинили в нанесении ущерба обороне страны

На иск также могли повлиять и недавние действия Юрия Антипова. В нем говорится, что в феврале 2023 года он оформил активы трех вышеуказанных заводов на недавно открытую «Компанию "Эталон"» и те якобы попали под контроль резидентов недружественных государств. В частности, указывается канадско-швейцарская фирма RFA International, которая выступает трейдером ЧЭМК. А продукция якобы вывозится по заниженной стоимости в США, Францию и Великобританию.

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По мнению ГП, все это сделано с «целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны». Подчеркивается, что эти предприятия представляют стратегическое значение для обеспечения обороны, так как их продукция используется в том числе в военных нуждах. В частности, там изготавливается высококачественная сталь для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

В компании расценили иск как провокацию

Официально пресс-служба группы ЧЭМК заявила, что готова взаимодействовать с Генпрокуратурой, соблюдая российское законодательство. Там не сомневаются в «итоговом торжестве закона».

Источник издания «Ъ-Южный Урал» отметил, что в холдинге находятся «в недоумении» по поводу предъявленного иска и ареста имущества, считая, что оснований для национализации нет. «ЧЭМК отгружает ферросплавов столько, сколько нужно, перебоев нет. Перед государством все обязанности выполняются. Претензии не озвучивались. Мы расцениваем это как провокацию, особенно в условиях президентской избирательной кампании», — отметил источник.

Что известно о компании и заводе?

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Компания "Эталон"» было зарегистрировано в Челябинске в ноябре 2022 года. Основной вид деятельности указан как «вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». Помимо трех вышеуказанных заводов, компания владеет уставным капиталом в ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и ООО «Метагломерат» в Кусинском районе.

ЧЭМК, по данным холдинга, производит 90 процентов ферросплавов в России. Как отмечает завод, он имеет филиалы по всей стране, а его ферросплавная и электродная продукция поставляется по всему миру.