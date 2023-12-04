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16:31, 4 декабря 2023Экономика

Возможное изъятие акций из-за незаконной приватизации в 90-х раскритиковали

РБК: Мосбиржа поддержала миноритариев завода в споре из-за приватизации в 90-х

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Московская биржа считает, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках, следует из объяснений площадки в рамках дела о взыскании акций предприятия в пользу государства, сообщает РБК.

Биржу привлекли к спору в арбитраже в качестве третьего лица, в связи с чем она представила позицию, с которой и ознакомились журналисты. Как заявил суду представитель площадки, в соответствии с положениями Гражданского кодекса «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя».

По словам управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной, обозначая позицию там исходили из необходимости защиты сделок на финансовом рынке. «Закон об организованных торгах презюмирует, что публичная сделка неоспорима, ее нельзя развернуть назад», — напомнила она.

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В начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его ценные бумаги изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия (89,4 процента акций), но спустя три месяца прокурор потребовал изъять у миноритариев оставшиеся 10,6 процента. Изначально ответчиками по иску числилось 506 частных и шесть юридических лиц, но сейчас общее число акционеров, у которых могут изъять акции, составляет около двух тысяч, рассказал представляющий акционеров управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

Магний является важным элементом, в том числе используемым при производстве алюминиевых сплавов. В частности, с его возможной нехваткой из-за новых требований к производству в Китае связывали опасения возможного дефицита автомобилей в мире.

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      Дмитрий Воронин
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