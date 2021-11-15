Миру предсказали дефицит автомобилей

Опрошенные «Известиями» специалисты предсказали миру дефицит автомобилей из-за нехватки одного из ключевых компонентов сырья — магния, производимого в основном в Китае. Ситуация во многом связана с новой экологической политикой руководства страны.

С осени 2021 года власти некоторых провинций Китая стали предъявлять новые требования к промышленным предприятиям, направленные на снижение использования неэкологичного угля, в первую очередь для производства электроэнергии. Это привело к перебоям в поставках.

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Такая политика уже отразилась на предприятиях по добыче и производству магния. Они сократили поставки потребителям. При этом на Китай приходится около 90 процентов мирового производства этого металла и около 95 процентов импорта Евросоюза. Многие крупные производители алюминия уже заявили о нехватке сырья, в качестве которого используется магний.

Кроме того, ситуация может негативно сказаться на европейском и мировом автомобильном рынке. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) ожидает, что запасы магния в регионе истощатся к концу ноября, после чего могут начаться остановки производства и закрытие заводов. Также специалисты предсказывают проблемы на рынке автомобильных запчастей, в первую очередь для дорогих машин класса премиум.

Последние месяцы мировой автопром страдает от нехватки микросхем, вызванной сразу несколькими причинами: глобальными сбоями поставок и остановками производства из-за пандемии коронавируса, а также ажиотажным спросом со стороны майнеров криптовалют.