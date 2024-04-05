С лишившихся заводов экс-владельцев ЧЭМК взыскали неосновательное обогащение

С экс-владельцев ЧЭМК взыскали 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Челябинской области по иску российской Генпрокуратуры (ГП) взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО «Компания "Эталон"» неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что иск был удовлетворен полностью, а заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме.

На прошлой неделе надзорное ведомство уточнило сумму требований, увеличив ее в четыре раза — с 28,53 миллиарда рублей и включив в число соответчиков владельцев одного из крупнейших производителей вина в России, группу компаний «Ариант». Также в ГП потребовали изъятия ее активов.

Ранее стало известно, что лишившиеся активов основатели группы ЧЭМК, бизнесмены Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы, решение о которой по иску Генпрокуратуры принял в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области.