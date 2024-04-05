Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 5 апреля 2024Экономика

С лишившихся заводов экс-владельцев ЧЭМК взыскали неосновательное обогащение

С экс-владельцев ЧЭМК взыскали 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Фото: Dmitry Balakiev / AP

Арбитражный суд Челябинской области по иску российской Генпрокуратуры (ГП) взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО «Компания "Эталон"» неосновательное обогащение в размере 105 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что иск был удовлетворен полностью, а заседание суда проходило в закрытом для журналистов режиме.

На прошлой неделе надзорное ведомство уточнило сумму требований, увеличив ее в четыре раза — с 28,53 миллиарда рублей и включив в число соответчиков владельцев одного из крупнейших производителей вина в России, группу компаний «Ариант». Также в ГП потребовали изъятия ее активов.

Ранее стало известно, что лишившиеся активов основатели группы ЧЭМК, бизнесмены Юрий и Людмила Антиповы решили оспорить передачу государству трех заводов группы, решение о которой по иску Генпрокуратуры принял в феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС

      Тряска прервала заседание ООН

      Модернизированные «Акации» и «Мста-С» поставили в войска

      На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

      В России отреагировали на новый удар ВСУ по Запорожской АЭС

      Мамаева показала архивное фото в молодости до изменений во внешности

      На Украине в уголовных преступлениях обвинили более 50 депутатов Рады

      На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкоматах

      Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе» избрали меру пресечения

      Заключенные отсудили у тюрьмы право посмотреть на солнечное затмение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше