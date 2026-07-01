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14:08, 1 июля 2026Бывший СССР

В России объяснили закрытие КПП с Прибалтикой

Политолог Еремина объяснила закрытие КПП с Прибалтикой стратегией отгораживания от России
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Ридусом» прокомментировала информацию о приостановке Россией с 1 июля движения через семь железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Так, эксплуатироваться перестанут переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург — Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия).

Политолог отметила, что фактическое закрытие погранпереходов между Россией и странами Прибалтики с Финляндией ожидалось довольно давно. Она обратила внимание, что Латвия и Эстония стремятся к тому, чтобы их жители не посещали РФ — их постоянно запугивают «репрессиями» в России, а после возвращения подвергают допросам. Финляндия существенно ограничила перемещение, добавила спикер.

«Решение о закрытии КПП принято в Москве, но вызвано действиями данных стран. Стратегия их отгораживания от России касается не только людей, но и транзита грузов по сухопутным и морским путям», — уточнила Еремина.

По ее мнению, закрытие КПП не связано напрямую с тем, что с 1 июля Финляндия сняла ограничения на размещение ядерного оружия на территории страны. По словам собеседницы издания, это государство отказалось от суверенитета и стало плацдармом НАТО.

Ранее сообщалось, что власти Южной Осетии и администрация президента России обсудили вопрос улучшения работы КПП на границе двух стран.

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