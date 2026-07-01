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11:29, 1 июля 2026Бывший СССР

Россия улучшит работу КПП с соседней страной

Камболов обсудил с Кириенко улучшение работы КПП России с Южной Осетией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов обсудил с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко вопрос улучшения работы контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе двух стран. Об этом сообщает в Telegram «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Они рассмотрели варианты, которые позволят ускорить прохождение границы на КПП "Нижний Зарамаг" и сделать этот процесс более комфортным», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили развитие медицины, образования, инфраструктуры, создание рабочих мест и привлечение инвестиций в республику.

23 июня экс-лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. По его словам, он сделает все, чтобы республика стала частью «Великой России».

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