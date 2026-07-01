Появились подробности об имевшейся у ЧВК «Вагнер» авиации

Экс-вагнеровец Соколовский рассказал, что у ЧВК были вертолеты Ми-24 и Ми-35

В распоряжении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» были вертолеты Ми-24 и Ми-35. Подробности об имевшейся у «Вагнера» авиации сообщил бывший вагнеровец, ныне — боец Вооруженных сил России Александр Соколовский, его интервью появилось в соцсетях проекта «Военная хроника».

Соколовский рассказал, что управлял этими вертолетами во время выполнения задач в составе ЧВК в рамках спецоперации на Украине. По его словам, вертолеты использовались для прикрытия штурмовых групп вагнеровцев.

После боец вступил в регулярные российские войска, освоил управление беспилотными летательными аппаратами и сейчас является начальником службы ПВО в одном из пехотных полков.

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