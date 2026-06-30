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19:01, 30 июня 2026Россия

Легендарный вагнеровец рассказал о боях с украинцами с оторванными руками в Бахмуте

Вагнеровец Ратибор: В Бахмуте украинцы шли в бой с оторванными руками
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время боев за Артемовск (старое украинское название — Бахмут) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) шли в бой даже с оторванными руками. Об этом сообщил легендарный вагнеровец, командир одного из отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ратибор (Александр Кузнецов).

По словам Кузнецова, он считает, что украинских военных перед атаками накачивали некими веществами, благодаря чему они не чувствовали боли, желания спать, голода и холода. Благодаря этому они могли атаковать российские позиции даже после потери конечности.

«Бывали ситуации, когда они (украинцы) в лоб прямо бегут (...) Вот сказал им [Владимир] Зеленский, что нельзя оставлять Бахмут, они приказ тупо выполняют (...) Бегут солдаты, в них идет ответка с нашей стороны, одному отрывает руку — он бежит дальше», — рассказал Ратибор.

Он добавил, что попавшие в плен украинцы нередко ведут себя неадекватно и только после нескольких дней начинают понимать, что с ними произошло.

Ранее Ратибор рассказал о первой операции в составе ЧВК в рамках спецоперации.

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