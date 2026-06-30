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11:20, 30 июня 2026Россия

Один из самых известных вагнеровцев рассказал о первой операции ЧВК в зоне СВО

Экс-вагнеровец Ратибор: Участие ЧВК в СВО началось со штурма Новоалександровского
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Участие входившего в состав частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отряда Ратибора (Александра Кузнецова) в зоне специальной военной операции (СВО) началось со штурма села в Луганской Народной Республике (ЛНР). О первой операции ЧВК рассказал сам Ратибор в интервью, опубликованном в Telegram-канале «Вялый».

Как сообщил Кузнецов, едва оказавшись в ЛНР, разведчики Ратибора отправились изучить окрестности села Новоалександровка (сам командир называет его Новоалександровское, однако в сводках Минобороны встречался только населенный пункт Новоалександровка), и вскоре отряд был готов его штурмовать. По словам одного из самых известных командиров ЧВК, Новоалександровка буквально кишела украинскими военными.

Мы незаметно прошли у противника перед носом в лесном массиве (...) И мы увидели картину, что противник был в селе везде — на опорных пунктах, ходил из дома в дом, курил, костры жгли

Ратибор

Он вспомнил, что бой за Новоалександровку продолжался около суток, и в результате вагнеровцы уничтожили около ста украинских военных, и еще двенадцать человек взяли в плен.

Как сообщил Ратибор, один из генералов сперва не поверил, что отряд взял населенный пункт под контроль, а когда получил доказательства, то сообщил, что Новоалександровку штурмовали семь раз, и лишь восьмой штурм, в котором участвовали бойцы ЧВК, оказался успешным.

Ранее Ратибор рассказывал о штурме укрепрайона ВСУ бывшими заключенными, вооруженными лишь ножами.

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