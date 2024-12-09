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11:38, 9 декабря 2024Россия

Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о захвате укрепрайона ВСУ заключенными с ножами

«360»: вагнеровец Ратибор заявил о захвате укрепрайона ВСУ зэками с ножами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир ЧВК «Вагнер» Александр Кузнецов с позывным Ратибор рассказал корреспонденту телеканала «360» о захвате укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключенными, которые были вооружены только ножами.

Кузнецов пояснил, что зэков отличал особый подход к выполнению боевых задач. Ратибор отметил, что в его подразделении было 50 человек, которые подписали контракты, находясь в колониях. «У меня вернулось домой живыми и невредимыми 48», — подчеркнул он.

Вагнеровец также поделился историей с проникновением в забетонированные укрепрайоны, где скрывались украинские солдаты. Взять их штурмом не получилось, однако, по словам Ратибора, нашелся выход. Шестеро заключенных сняли с себя все, что может греметь, взяли только ножи. Дождавшись ночи, они заползли в укрепрайон и уничтожили украинских военных.

«Не каждый на такое способен. Это должен быть твердый стержень бесстрашия внутри», — допустил Ратибор.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева объявила, что слова очевидцев помогут экс-вагнеровцам получить статус ветерана СВО.

ЖЗЛ
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