В Минобороны назвали условие для получения статуса ветерана СВО экс-вагнеровцами

Цивилева: слова очевидцев помогут экс-вагнеровцам получить статус ветерана СВО

Свидетельства очевидцев помогут экс-бойцам ЧВК «Вагнер» получить статус ветерана специальной военной операции (СВО). Такое условие назвала статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева, ее слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что представители оборонного ведомства страны совместно с сотрудниками нотариальной палаты разработали форму заявления очевидца.

«На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий», — отметила Цивилева на совещании с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Статс-секретарь подчеркнула, что при оформлении нотариально удостоверенных письменных заявлений очевидцев взимается плата по тарифу от 1,5 тысячи до 2000 рублей за засвидетельствование подлинности подписи у нотариуса. Поскольку понадобится несколько свидетелей, то общая стоимость такой услуги дойдет до 6000 рублей, добавила Цивилева.

Ранее сообщалось, что получателями дополнительной выплаты в размере 1 миллиона рублей за ранение в зоне проведения боевых действий на Украине станут военнослужащие с инвалидностью.