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14:49, 14 ноября 2024Россия

Названы получатели дополнительного миллиона рублей за ранение в зоне СВО

Минобороны: допвыплату за ранение в зоне СВО получат военные с инвалидностью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Получателями дополнительной выплаты в размере одного миллиона рублей за ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) станут военнослужащие с инвалидностью. Об этом заявила заместитель оборонного ведомства Анна Цивилева в комментарии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным оборонного ведомства, указ президента России Владимира Путина о назначении новой выплаты будет распространяться на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала СВО — с 24 февраля 2022 года.

«Это решение, как определил президент, будет реализовываться через фонд "Защитники Отечества"», — обозначила Цивилева.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому получившим инвалидность бойцам будут выплачивать четыре миллиона рублей. Как уточняется в документе, это общая сумма, которая будет включать выплату, назначаемую при получении ранения или травмы в зависимости от их тяжести.

Наибольшую выплату назначают бойцам, получившим тяжелые увечья, — им полагается единовременная выплата в размере трех миллионов рублей. К тяжелым ранениям относятся, в частности, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота, следует из ранее утвержденного правительством постановления.

Бойцам с травмами, относящимися к категории легких, положена выплата в размере одного миллиона рублей. За иные травмы выплата составляет 100 тысяч рублей.

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