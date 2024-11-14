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13:22, 14 ноября 2024Россия

За ранения на СВО теперь будут платить по-новому. Как изменились выплаты?

Президент РФ Путин увеличил выплаты участникам СВО за инвалидность
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Участникам специальной военной операции (СВО) увеличили выплаты за травмы, приведшие к инвалидности. Соответствующий указ в четверг, 14 ноября, подписал президент России Владимир Путин. Он вступает в силу в день подписания.

Согласно постановлению российского лидера, военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в зоне боевых действий, получат единовременную выплату в размере четырех миллионов рублей. Данная сумма будет включать уже ранее выплаченную компенсацию за факт травмы.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Выплаты будут осуществляться для бойцов, получивших травмы с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день. Денежные средства будут направляться через фонд «Защитники Отечества».

При получении боевых травм и увечий бойцы получат до трех миллионов

Накануне в России утвердили постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий, с учетом их дифференциации. Таким образом, бойцам с тяжелыми увечьями полагается единовременная выплата в три миллиона рублей, с легкими — в один миллион рублей. За иные травмы выплата составит 100 тысяч.

Уточняется, что к тяжелым травмам относят в том числе проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота и другие. К легким — закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника и другие.

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Летом Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту

Несколькими месяцами ранее российский лидер постановил разово выплачивать участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны, 400 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Они положены россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, проходившим службу по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Минобороны), а также другим гражданам РФ и иностранных государств.

При этом указанные лица не будут получать единовременную выплату, установленную указом Путина от 2 ноября 2022 года.

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