Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Министерством обороны.
«Установить гражданам Российской Федерации,(...) которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, (...) единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Выплата положена нескольким категориям военных
В указе говорится, что единовременная выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, бойцам, проходившим службу по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Минобороны), а также другим гражданам России и иностранных государств. Они должны заключить контракт о прохождении службы в Армии России для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей и Украины.
При этом указанные лица не будут получать единовременную выплату, установленную указом главы государства от 2 ноября 2022 года.
Также Путин рекомендовал властям регионов выплачивать военным, заключившим контракт для участия в СВО с 1 августа до конца 2024 года, выплатить по 400 тысяч рублей из средств субъектов.
Российские регионы увеличили размер выплат контрактникам
Ранее власти нескольких российских регионов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. Так, в Ростовской области добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. Это на полмиллиона рублей больше размера выплаты, установленного правительством региона в предыдущий раз.
В Москве контрактники, отобранные городским пунктом отбора, при поступлении на службу получат 1,9 миллиона рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма выплат московскому контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.
Контрактникам в Санкт-Петербурге увеличили выплату до 1,8 миллиона рублей. Ранее ее размер составлял 1,3 миллиона рублей единовременно. Ежемесячное довольствие в 210 тысяч рублей военнослужащим не изменилось.
В Ленинградской области размер единовременной выплаты увеличили с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.