Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

Путин ввел выплату 400 тысяч рублей для участников СВО по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Министерством обороны.

«Установить гражданам Российской Федерации,(...) которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, (...) единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата положена нескольким категориям военных

В указе говорится, что единовременная выплата положена россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, бойцам, проходившим службу по призыву (кроме военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций Минобороны), а также другим гражданам России и иностранных государств. Они должны заключить контракт о прохождении службы в Армии России для участия в спецоперации на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей и Украины.

При этом указанные лица не будут получать единовременную выплату, установленную указом главы государства от 2 ноября 2022 года.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Также Путин рекомендовал властям регионов выплачивать военным, заключившим контракт для участия в СВО с 1 августа до конца 2024 года, выплатить по 400 тысяч рублей из средств субъектов.

Российские регионы увеличили размер выплат контрактникам

Ранее власти нескольких российских регионов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. Так, в Ростовской области добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. Это на полмиллиона рублей больше размера выплаты, установленного правительством региона в предыдущий раз.

В Москве контрактники, отобранные городским пунктом отбора, при поступлении на службу получат 1,9 миллиона рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма выплат московскому контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Контрактникам в Санкт-Петербурге увеличили выплату до 1,8 миллиона рублей. Ранее ее размер составлял 1,3 миллиона рублей единовременно. Ежемесячное довольствие в 210 тысяч рублей военнослужащим не изменилось.

В Ленинградской области размер единовременной выплаты увеличили с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.