Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

Путин подписал указ о выплате в 400 тысяч рублей подписавшим контракт на СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Местным властям глава государства рекомендовал выплачивать еще по 400 тысяч из регионального бюджета.

В Москве, как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, контрактники при поступлении на службу получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Денежные вознаграждения полагаются тем, кто заключил контракт с оборонным ведомством с 23 июля 2024 года.

Кроме того, в июле в Ростовской области резко увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны для участия в СВО. Добровольцы, заключившие контракт с 27 июля по 31 августа, получат 1,2 миллиона рублей. 1,8 миллиона рублей выплатят контрактникам в Санкт-Петербурге — размер выплаты до этого составлял 1,3 миллиона рублей единовременно.