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10:55, 30 июля 2024Россия

Еще в одном российском городе на полмиллиона рублей вырос размер выплаты за участие в СВО

В Санкт-Петербурге до 1,8 млн рублей увеличили размер выплаты за участие в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на полмиллиона рублей вырос размер выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Это следует из данных, размещенных на портале Смольного.

Контрактникам в Петербурге увеличили выплату до 1,8 миллиона рублей. Ранее ее размер составлял 1,3 миллиона рублей единовременно. Ежемесячное довольствие в 210 тысяч рублей военнослужащим не изменилось.

В Ленинградской области размер единовременной выплаты также увеличили с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Ранее аналогичное решение приняли в Дагестане, Волгоградской, Ростовской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане смогут получить единовременно почти два миллиона рублей.

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      Елена Торубарова
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