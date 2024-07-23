В Москве назвали сумму единовременной выплаты контрактникам при поступлении на службу

В Москве контрактники получат единовременную выплату в 1,9 млн рублей

В Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей при поступлении на службу. Такая сумма была названа в указе мэра столицы Сергея Собянина, который опубликовали на сайте правительства.

Власти уточнили, что данную выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года.

В столичном правительстве отметили, что при этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей.

Власти Москвы подчеркнули, что общая сумма выплат контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе почти вдвое — до 1,1 миллиона рублей — увеличили выплаты участникам СВО. Соответствующие изменения в постановление внес глава российского региона Дмитрий Артюхов.