В российском регионе почти вдвое увеличили выплаты участникам СВО

В ЯНАО увеличили выплаты участникам СВО до 1,1 миллиона рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти вдвое — до 1,1 миллиона рублей — увеличили выплаты участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие изменения в постановление внес глава российского региона Дмитрий Артюхов, передает «Интерфакс».

Претендовать на увеличенную выплату смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 июля 2024 года. Как говорится в документе, военнослужащим, заключившим контракт после указанной даты и получившим выплаты в меньшем объеме, сделают перерасчет.

Ранее участники СВО на Ямале единовременно получили 600 тысяч рублей. При этом половина этой суммы предназначалась для приобретения обмундирования для военнослужащего, уточняет агентство.

В начале июля глава Дагестана Сергей Меликов решил увеличить выплату контрактникам от региона за службу в зоне СВО в пять раз — до 500 тысяч рублей.