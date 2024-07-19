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15:49, 19 июля 2024Россия

В российском регионе почти вдвое увеличили выплаты участникам СВО

В ЯНАО увеличили выплаты участникам СВО до 1,1 миллиона рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти вдвое — до 1,1 миллиона рублей — увеличили выплаты участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующие изменения в постановление внес глава российского региона Дмитрий Артюхов, передает «Интерфакс».

Претендовать на увеличенную выплату смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 июля 2024 года. Как говорится в документе, военнослужащим, заключившим контракт после указанной даты и получившим выплаты в меньшем объеме, сделают перерасчет.

Ранее участники СВО на Ямале единовременно получили 600 тысяч рублей. При этом половина этой суммы предназначалась для приобретения обмундирования для военнослужащего, уточняет агентство.

В начале июля глава Дагестана Сергей Меликов решил увеличить выплату контрактникам от региона за службу в зоне СВО в пять раз — до 500 тысяч рублей.

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      Елена Торубарова
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