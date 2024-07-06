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16:38, 6 июля 2024Россия

Контрактникам из Дагестана в пять раз увеличат выплату за службу в зоне СВО

Глава Дагестана Меликов решил увеличить выплату за службу в зоне СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Контрактникам из Дагестана в пять раз увеличат региональную выплату за службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом решении сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram.

По словам Меликова, после повышения выплата составит 500 тысяч рублей. Он уточнил, что общая сумма единовременной выплаты достигнет 800 тысяч рублей: 500 тысяч от республики, 195 тысяч из федерального бюджета и не менее 100 тысяч из бюджета городов и районов.

Кроме того, глава республики отметил, что заключившие контракт с Минобороны, наряду с другими категориями военнослужащих, могут рассчитывать на льготы, в том числе на земельный участок в своем городе или районе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военным, заключившим контракт с Минобороны. В соответствии с новым указом контрактники ежемесячно будут получать 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.

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