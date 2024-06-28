Путин подписал указ о выплатах контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о компенсационных выплатах военным, заключившим контракт с Минобороны. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов.
Мера коснется лиц, которые прошли военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнения наказаний и других ведомствах и которым положено пенсионное обеспечение. Согласно закону о пенсионном обеспечении, ранее выплаты им приостанавливались после поступления на военную службу.
В соответствии с новым указом контрактники, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, ежемесячно будут получать 100 процентов пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат. Также компенсации получат еще несколько категорий военных:
- выведенные из состава подразделений для восстановления боеспособности или отправленные на переподготовку;
- непрерывно находящиеся на лечении в стационаре, в отпуске по болезни или признанные временно негодными к службе;
- находящиеся в основном отпуске;
- направленные в служебные командировки.
Ранее Путин утвердил выплату сразу двух пенсий для семей, потерявших кормильца — участника СВО.
По мнению руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова,
на фоне проведения специальной военной операции в России начинается «революция зарплат». Военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда. Из-за этого российская экономика столкнется с исчерпанием готовности населения к дешевому труду, и эта тенденция сохранится после завершения военных действий.