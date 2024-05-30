Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?
Президент России Владимир Путин утвердил выплату двух пенсий для семей, потерявших кормильца-участника специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе говорится, что жены, лишившиеся супругов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях или принимавших участие в СВО на Украине, будут получать пенсию по потере кормильца в двух случаях. Отмечается, что россиянки имеют на нее право, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Ранее денежные выплаты были доступны гражданам, которые воспитывают детей до восьми лет.
В свою очередь дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат ее получать. Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.
Бойцы СВО получат ипотеку по льготной ставке
В феврале во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что бойцы специальной военной операции в ряде регионов России смогут получать ипотеку по ставке в два процента.
Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции
Позже стало известно, что госпрограмму распространили на Белгородскую область. Местные жители, которые лишились домов в результате обстрелов, смогут приобрести жилплощадь по льготным условиям как на первичном, так и на вторичном рынке. В рамках госпрограммы ссуду можно будет взять до конца апреля 2025 года, сообщили в Министерстве финансов.
Новые меры поддержки участникам СВО
В декабре 2023 года первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что члены парламента вместе с Минобороны России обсудят вопрос предоставления равных мер поддержки всем участникам специальной военной операции.
По его словам, все российские бойцы в зоне боевых действий в равной степени отстаивают интересы национальной безопасности страны, за что заслуживают благодарности, в том числе в виде соцобеспечения, материальной поддержки.
Со всеми должен заключаться контракт, всем бойцам одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями должно выплачиваться одинаковое денежное довольствие
Бондарев заявил, что всем участникам спецоперации необходимо оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, предоставлять соцпакет льгот и привилегий, а их семьи следует обеспечить комплексной поддержкой.
В январе правительство России поддержало законопроект о поддержке вдов ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Документ предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен и мужей военных. В первую очередь их запретят увольнять за исключением некоторых случаев.
Поддержку участников СВО назвали основной задачей
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит обеспечивать участников специальной военной операции снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы и поддержку бойцам и их семьям.
Мишустин добавил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».
Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки
Путин ранее заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. «Жизнь на фронте, когда стреляют, летают, как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», — заявил российский лидер.