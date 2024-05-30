Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?

Путин разрешил семьям погибших участников спецоперации получать сразу две пенсии

Президент России Владимир Путин утвердил выплату двух пенсий для семей, потерявших кормильца-участника специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что жены, лишившиеся супругов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях или принимавших участие в СВО на Украине, будут получать пенсию по потере кормильца в двух случаях. Отмечается, что россиянки имеют на нее право, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Ранее денежные выплаты были доступны гражданам, которые воспитывают детей до восьми лет.

В свою очередь дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат ее получать. Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Бойцы СВО получат ипотеку по льготной ставке

В феврале во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что бойцы специальной военной операции в ряде регионов России смогут получать ипотеку по ставке в два процента.

Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции Владимир Путин Президент России

Позже стало известно, что госпрограмму распространили на Белгородскую область. Местные жители, которые лишились домов в результате обстрелов, смогут приобрести жилплощадь по льготным условиям как на первичном, так и на вторичном рынке. В рамках госпрограммы ссуду можно будет взять до конца апреля 2025 года, сообщили в Министерстве финансов.

Новые меры поддержки участникам СВО

В декабре 2023 года первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что члены парламента вместе с Минобороны России обсудят вопрос предоставления равных мер поддержки всем участникам специальной военной операции.

По его словам, все российские бойцы в зоне боевых действий в равной степени отстаивают интересы национальной безопасности страны, за что заслуживают благодарности, в том числе в виде соцобеспечения, материальной поддержки.

Со всеми должен заключаться контракт, всем бойцам одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями должно выплачиваться одинаковое денежное довольствие Виктор Бондарев Первый замглавы оборонного комитета Совфеда

Бондарев заявил, что всем участникам спецоперации необходимо оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, предоставлять соцпакет льгот и привилегий, а их семьи следует обеспечить комплексной поддержкой.

В январе правительство России поддержало законопроект о поддержке вдов ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Документ предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен и мужей военных. В первую очередь их запретят увольнять за исключением некоторых случаев.

Поддержку участников СВО назвали основной задачей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит обеспечивать участников специальной военной операции снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы и поддержку бойцам и их семьям.

Мишустин добавил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки Михаил Мишустин Премьер-министр России

Путин ранее заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. «Жизнь на фронте, когда стреляют, летают, как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев в кремлевских павильонах», — заявил российский лидер.