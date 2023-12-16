Равные меры поддержки участникам СВО предложили закрепить законодательно
Члены парламента вместе с Минобороны РФ обсудят вопрос предоставления равных мер поддержки всем участникам специальной военной операции (СВО). С предложением закрепить это законодательно выступил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года 14 декабря заявил, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. По его мнению, бойцы и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.
По словам Бондарева, все российские бойцы в зоне боевых действий в равной степени отстаивают интересы национальной безопасности России, за что заслуживают благодарности, в том числе в виде соцобеспечения, материальной поддержки. «Со всеми должен заключаться контракт, всем бойцам одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями должно выплачиваться одинаковое денежное довольствие», — сказал политик.
Бондарев добавил, что всем участникам СВО должна оказываться высококвалифицированная медицинская помощь, предоставляться соцпакет льгот и привилегий, их семьи нужно обеспечить комплексной поддержкой.
Ранее Путин предложил распространить арктическую ипотеку на участников спецоперации. По его словам, участники СВО и члены их семей всегда должны быть в поле зрения государства, особенно, подчеркнул он, при решении подобных вопросов.