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18:41, 11 декабря 202369-я параллель

Путин предложил распространить один вид ипотеки на участников СВО

Путин предложил распространить арктическую ипотеку на участников спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие арктической ипотеки на участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Такое мнение глава государства выразил во время совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

«Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать», — сказал президент.

По его словам, участники спецоперации и члены их семей всегда должны быть в поле зрения внимания государства, особенно, подчеркнул он, при решении подобных вопросов.

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Ранее Путин заявил, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. По его мнению, участники СВО и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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