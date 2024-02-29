Путин объявил об ипотеке под два процента для одной категории россиян

Путин: бойцы СВО в ряде регионов получат ипотеку по льготной ставке в 2 %

Бойцы специальной военной операции (СВО) в ряде регионов России смогут получать ипотеку по ставке в два процента. О льготах для этой категории заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», — сказал глава государства.

Ранее в феврале президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку под 2 процента годовых на бойцов СВО и их семьи.

Путин отмечал, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. «Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию», — сказал президент. По его мнению, участники СВО и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.