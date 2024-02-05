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10:52, 5 февраля 2024Среда обитания

Путин поручил выдавать ипотеку под 2 процента одной категории россиян

Путин: дальневосточную и арктическую ипотеку нужно выдавать участникам СВО

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку под 2 процента годовых на бойцов специальной военной операции (СВО) и их семьи. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выдавать льготу могут участникам СВО и родственникам тех, кого не стало в связи с выполнением задач. Уточняется, что на эту категорию россиян не будут распространяться критерии по возрасту и семейному положению, которые предусмотрены дальневосточной и арктической ипотекой.

Ответственным за выполнение задачи Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава кабмина должен проработать вопрос до 1 марта 2024 года.

В конце ноября 2023 года дальневосточную ипотеку под 2 процента распространили на Арктическую зону. Участниками льготной ипотечной программы могут стать педагоги и медики, проработавшие в арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

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