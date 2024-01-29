Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

Правительство поддержало законопроект, запрещающий увольнять вдов ветеранов

Правительство России поддержало законопроект о поддержке вдов ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

При этом кабмин в отзыве на законопроект указал на необходимость его доработки — согласовать с Трудовым кодексом, а также при закреплении гарантий исключить дискриминацию по половому признаку (то есть меры должны распространяться и на мужей женщин-военнослужащих).

Законопроект предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен и мужей военных. В первую очередь их запретят увольнять (за исключением ряда случаев).

Ранее Госдума приняла закон о запрете увольнения родителей-одиночек с детьми до 16 лет.